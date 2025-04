I giochi Nintendo Switch 2 costano tanto ma i fan non possono farne a meno secondo un ex-Sony

Nintendo Switch 2, una cosa è certa: i prezzi dei videogiochi stanno facendo discutere e non poco i fan. Titoli come Mario Kart World debutteranno a 90 euro nel formato fisico, e molti altri seguiranno con un prezzo di 80 euro. Una cifra elevata, ben oltre quanto siamo stati abituati a vedere fino a pochi anni fa. Eppure, secondo Shawn Layden — ex presidente di Sony Interactive Entertainment America — i fan continueranno a comprare.In una recente intervista su YouTube, Layden ha affrontato direttamente il tema: sì, i prezzi sono alti e sì, potrebbero sembrare eccessivi. Ma c'è un fattore che cambia tutto: l'esclusività. Nintendo non segue la linea di Sony e Microsoft, che ormai spesso distribuiscono i loro giochi anche su PC e piattaforme concorrenti. Nintendo mantiene i propri titoli in casa.

Le Nintendo Switch 2 Edition dei giochi non richiederanno download - Un portavoce di Nintendo ha confermato ufficialmente che le Nintendo Switch 2 Edition non richiederanno download: sulla scheda saranno presenti sia il gioco che gli aggiornamenti. (msn.com)

I giochi Nintendo Switch 2 Edition saranno interamente su cartuccia, c'è la conferma - Un portavoce della Grande N fa chiarezza sul metodo di distribuzione per i titoli di questa linea, facendo però una precisazione. (everyeye.it)

I giochi Nintendo Switch 2 costano molto? Aprirete il portafogli, non potete farne a meno per un ex-Sony - Tutti ne parlano, dai fan a Nintendo stessa, passando anche per i concorrenti. Ad esempio, una figura storica di Sony - Shawn Layden, ex capo di Sony Interactive Entertainment America - ha detto la pr ... (informazione.it)