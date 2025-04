Prada acquista Versace per 125 miliardi

Prada annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% di Versace da Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25 miliardi di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing. Feedpress.me - Prada acquista Versace per 1,25 miliardi Leggi su Feedpress.me annuncia oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione del 100% dida Capri Holdings. Il corrispettivo cash sarà basato su un enterprise value di 1,25di euro ed è soggetto ad aggiustamenti al closing.

