Wizz Air annuncia la summer schedule dall’aeroporto Da Vinci

Fiumicino, 10 aprile 2025 –Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, è lieta dire l’inizio della2025, che amplia la sua rete di collegamenti dall’Italia verso alcune delle destinazioni più popolari in Europa, Medio Oriente e Nord Africa.Un ruolo di primo piano è riservato all’aeroporto della capitale (Roma FCO), che vedrà numerosi potenziamenti nelle operazioni della compagnia durante questa stagione estiva.Oltre alle varie destinazioni estive come Corfù, Creta, Mykonos, Skiathos, Santorini e Zante,Air opererà 14 voli settimanali per Londra, Madrid e Barcellona. Per quanto riguarda le città spagnole, ci saranno 9 voli settimanali per Valencia e 7 voli sia per Malaga che per Siviglia. Concentrandosi sulle rotte verso l’Europa occidentale,Air opererà inoltre 7 voli settimanali per Lisbona, la capitale del Portogallo.