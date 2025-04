Walker ammette di aver cercato di fermare Dele Red Card al debutto di Como contro AC Milan

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 15:05:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il difensore dell’ACKylesi è trovato in una posizione insolita il mese scorso, intervenendo per difendere l’ex compagno di squadraAlli quando ha fatto il suo tanto atteso ritorno al calcio professionistico per.Gli ex compagni di squadra del Tottenham e dell’Inghilterra furono brevemente riuniti sul campo, conche arrivava come sostituto all’81 ° minuto. Ha segnato la sua prima apparizione competitiva in oltre due anni, dopogiocato l’ultima volta nel febbraio 2023 mentre era in prestito a Besiktas di Everton.Tuttavia, il suo ritorno è stato bruscamente interrotto quando ha ricevuto un cartellino rosso durante l’interruzione per un placcaggio sulla rocce di Ruben Loft dio.