Prada acquista Versace per 125 miliardi la casa di moda torna italiana

Prada mette le ali e scrive una nuova pagina di storia della moda. Dopo una trattativa che sembrava essersi arenata, è arrivata l'ufficialità: Prada acquista Versace da Capri Holdings al 100% per un valore di 1,25 miliardi di euro, cifra al ribasso rispetto ai rumors iniziali. L'operazione non ha solo un valore iconico, con la fusione di due storici competitor di stile, sancisce la solidità marchio dal punto di vista finanziario. Basti pensare che il gruppo Prada comprende Miu Miu, Church's, Car Shoe, Marchesi 1824, Luna Rossa. Ora anche Versace.L'annuncio è stato accompagnato da una nota ufficiale di Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada:"Siamo lieti di accogliere Versace nel Gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale".

