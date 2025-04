Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-04-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nella città di1 gli interventi di manutenzione notturna su via del Foro Italico chiusa dalle 22 alle 6 tra via Solari e viale Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico lavori notturni anche per la galleria Fleming che alle 5:38 non sarà percorribile in direzione San Giovanni qui uscita obbligatoria su Corso Francia e la chiusura si ripeterà anche domani venerdì 11 aprile ancora cantieri durante la notte questa volta ad essere chiusa ale la galleria Principe Amedeo Savoia Aosta dalle 22 alle 5 tra Largo di Porta Cavalleggeri e Piazza della Rovere su entrambe le direzioni in prossimità delle Trionfale ricordiamo la chiusura continuativa di via Mario Fani per interventi urgenti alla rete fognaria il divieto di transito e tra via Pieve di Cadore via Stresa al momento non si la data esatta della riapertura i fine lavori notturni sulla diramazioneNord con orario tra le 22 alle 5 chiusura dell'autostrada tra il bivio con l'auto Sole Fianono in direzione della capitale maggiori dettagli sulle nostre notizie su