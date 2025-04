Ucraina conclusi a Istanbul i colloqui Usa-Russia

Ucraina, conclusi a Istanbul i colloqui Usa-Russia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ucraina, conclusi a Istanbul i colloqui Usa-Russia Leggi su Ildifforme.it Il meeting, volto a regolarizzare le relazioni diplomatiche tra le due potenze, è cominciato questa mattina e si è protratto per più di cinque oreL'articoloUsa-proviene da Il Difforme.

Guerra Ucraina, Tass: "Conclusi i colloqui a Istanbul tra Usa e Russia". LIVE. Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Conclusi a Istanbul dopo 5 ore i colloqui tra Usa e Russia. Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Pechino: «Irresponsabili i giudizi di Kiev sui cinesi al fronte». A Istanbul conclusi i colloqui Russia-Usa. A Istanbul i nuovi colloqui Russia-Usa. Scambio di prigionieri tra Mosca e gli Usa, ecco chi sono. Usa-Russia, scambio di prigionieri ad Abu Dhabi. Mosca: «Migliaia di corpi di soldati ucraini abbandonati nel. Conclusi i colloqui tra le delegazioni di Mosca e Washington al consolato russo di Istanbul. Ne parlano su altre fonti

Ucraina, a Istanbul i nuovi colloqui Usa-Russia - Le delegazioni di Russia e Stati Uniti sono arrivate all'edificio del Consolato generale russo a Istanbul, in via Istiklal. Lo riferisce la Tass. L' inizio ... (msn.com)

Usa-Russia, nuovi colloqui a Istanbul: "Ma l'Ucraina non è in agenda" - E' iniziato il nuovo giro di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Russia. A ospitare le delegazioni, il consolato russo a Istanbul, in Turchia. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera. La ... (msn.com)

Usa e Russia si incontreranno a Istanbul giovedì. 'Non parleranno di Ucraina' - Le delegazioni di Usa e Russia si incontreranno giovedì 10 aprile a Istanbul. Così da Tammy Bruce portavoce del dipartimento di Stato. Bruce ha precisato che "non si parlerà della guerra in Ucraina". (tg.la7.it)