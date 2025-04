Carlo e Camilla si concedono ad una festa di sole e di popolo tra i sapori e le musiche tipiche

festa partecipata, con il re e la regina inglesi circondati dalle tante persone che li hanno attesi per ore in piazza del popolo, quella che si è tenuta nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Ravenna. Dopo l'arte dei mosaici e il museo dedicato a Byron, e dopo la. Ravennatoday.it - Carlo e Camilla si concedono ad una festa di sole e di popolo , tra i sapori e le musiche tipiche Leggi su Ravennatoday.it E' stata una vera e propriapartecipata, con il re e la regina inglesi circondati dalle tante persone che li hanno attesi per ore in piazza del, quella che si è tenuta nel pomeriggio di oggi in pieno centro a Ravenna. Dopo l'arte dei mosaici e il museo dedicato a Byron, e dopo la.

Carlo e Camilla a Ravenna, la diretta. L’arrivo in piazza, il saluto dal balcone e il bagno di folla tra strette di mano e sorrisi. VIDEO | Ravenna suona “Romagna mia” per Carlo e Camilla: la folla applaude i reali d’Inghilterra. Re Carlo, svelati i costi dell’incoronazione: i contribuenti hanno pagato quasi 90 milioni di euro. Le espressioni di Kate Middleton e i messaggi segreti nel video che annuncia la fine delle cure. Gran Bretagna: la regina Camilla malata, cancellati gli impegni. Altra tegola per la royal family. La regina Camilla sfida Brigitte Macron a una partita di ping pong. Chi ha vinto?. Ne parlano su altre fonti

Camilla a Roma si concede un gelato al caramello da Giolitti - Un fuori programma alla storica gelateria dopo l'intervento in aula alla Camera di Re Carlo Un gelato al caramello per queen Camilla da Giolitti al Parlamento. Un fuori protocollo per i reali inglesi ... (msn.com)

Come poteva mancare l'inno della Romagna nell'accoglienza riservata dalla città di Ravenna ai reali d'Inghilterra? - Come poteva mancare l'inno della Romagna nell'accoglienza risercata dalla città di Ravenna ai reali d'Inghilterra? (dire.it)

Carlo e Camilla con Papa Francesco, il misterioso regalo e la stretta di mano - Per la prima volta da quando è stato dimesso, Bergoglio appare senza ossigeno. Seduto in poltrona e sorridente ha ricevuto i reali inglesi a Casa Santa Marta ... (quotidiano.net)