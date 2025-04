Firenze celebra i 173 anni della Polizia di Stato

Firenze, 10 aprile 2025 – Oggi la Polizia di Stato celebra l’anniversario della sua fondazione e, a Firenze, il questore della provincia Fausto Lamparelli ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dell’amministrazione che da 173 anni operano al servizio della collettività con impegno, professionalità e spirito di sacrificio. Rivolgendosi a tutto il personale, il questore Lamparelli ha ricordato: “Oggi è la vostra Festa!”, sottolineando anche il coraggio dei 125 agenti fiorentini rimasti feriti negli ultimi 12 mesi durante lo svolgimento delle attività di prevenzione, controllo del territorio e ordine pubblico. Il 173° anniversario è Stato anche l’occasione per premiare funzionari e agenti che si sono particolarmente distinti nel corso di operazioni di Polizia. La provincia di Firenze può quest’anno vantare con orgoglio quattro poliziotti promossi per merito straordinario, a seguito di tre diversi episodi nei quali hanno dimostrato eccezionali capacità professionali, coraggio, determinazione e spirito di sacrificio, affrontando persone armate di coltello o di revolver, oppure salvando la vita a una donna vittima di un incidente stradale. Lanazione.it - Firenze celebra i 173 anni della Polizia di Stato Leggi su Lanazione.it , 10 aprile 2025 – Oggi ladil’versariosua fondazione e, a, il questoreprovincia Fausto Lamparelli ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dell’amministrazione che da 173operano al serviziocollettività con impegno, professionalità e spirito di sacrificio. Rivolgendosi a tutto il personale, il questore Lamparelli ha ricordato: “Oggi è la vostra Festa!”, sottolineando anche il coraggio dei 125 agenti fiorentini rimasti feriti negli ultimi 12 mesi durante lo svolgimento delle attività di prevenzione, controllo del territorio e ordine pubblico. Il 173°versario èanche l’occasione per premiare funzionari e agenti che si sono particolarmente distinti nel corso di operazioni di. La provincia dipuò quest’anno vantare con orgoglio quattro poliziotti promossi per merito straordinario, a seguito di tre diversi episodi nei quali hanno dimostrato eccezionali capacità professionali, coraggio, determinazione e spirito di sacrificio, affrontando persone armate di coltello o di revolver, oppure salvando la vita a una donna vittima di un incidente stradale.

Firenze celebra i 173 anni della Polizia di Stato. 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.. Festa della Polizia, 173 anni al servizio dei cittadini: "Esserci sempre". Udine celebra i 173 anni della Polizia di Stato: il bilancio delle attività. Siena celebra i 173 anni della Polizia di Stato. VIDEO| "Esserci sempre", la polizia celebra 173 anni all'università Mediterranea. Ne parlano su altre fonti

Firenze celebra i 173 anni della Polizia di Stato - Il questore Fausto Lamparelli ringrazia gli agenti per l’impegno e il coraggio. Ecco il bilancio dell'ultimo anno: 558 arresti e 3.884 denunce ... (msn.com)

La Polizia celebra 173 anni tra storia e innovazione - Le celebrazioni per il 173° anniversario di fondazione della Polizia sono l’occasione per raccontare quanto è stato fatto nel corso dell’ultimo anno e per proiettarsi di slancio verso le future sfide. (informazione.it)

Polizia compie 173 anni: memoria, nuove sfide e attestati a chi si è distinto - Il 10 aprile ricorre l’anniversario della fondazione e anche a Lecce si è tenuta una cerimonia alla presenza delle cariche istituzionali. Grande partecipazione e commozione nella celebrazione ... (lecceprima.it)