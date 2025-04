Movieplayer.it - Mickey Rourke, frasi omofobe al Grande Fratello UK: la produzione interviene

Leggi su Movieplayer.it

La star di Sin City e The Wrestler protagonista in negativo della versione celebrity del famoso reality show nel Regno Unito. A pochi giorni dal suo ingresso nella casa,è stato ufficialmente ammonito nel corso del programma britannico Celebrity Big Brother, a causa di alcuni commenti omofobi verso JoJo Siwa. Nel corso di una conversazione,ha chiesto a Siwa se preferisse i ragazzi o le ragazze. Alla risposta di Siwa, dichiaratamente omosessuale e in relazione con una persona non binaria,ha ribattuto conoffensive e. Ledia Celebrity Big Brother "Se rimango più di quattro giorni non sarai più gay" ha risposto l'attore a Jojo Siwa. In seguito,