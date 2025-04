Ginnastica artistica | tutto pronto per il Trofeo Città di Jesolo 2025 Diretta su Sportface Tv

Leggi su Sportface.it

per la sedicesima edizione del “di”. Sabato 12 e domenica 13 aprile andrà in scena una delle rassegne dedicate alle squadre nazionali più importanti al mondo che lainternazionale del momento possa presentare. Sulle pedane allestite nel Palazzo del Turismo disi sfideranno ben 5 delle 8 finaliste dei Giochi Olimpici di Parigi, con molte delle stelle pronte a regalare spettacolo. L’Italia presenterà due squadre, che sfoggeranno la propria stellareinsieme alle nazionali di Stati Uniti, Brasile, Canada, Romania, Spagna e Germania. In contemporanea gareggeranno anche alcune individualiste come la campionessa olimpica della trave, Alice D’Amato e la gemella Asia e la maltese Philippa Busuttil. Come consuetudine oltre alle rappresentative senior,vedrà impegnate anche alcune squadre della categoria juniores con le giovani italiane che sfideranno le rappresentative di pari età di Brasile, Stati Uniti, Germania e Canada.