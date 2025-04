Metropolitanmagazine.it - Il nuovo film di Spike Lee “Highest 2 Lowest” sarà presente a Cannes nonostante non sia stato annunciato

Poco più di un’ora dopo che il festival diha rivelato il suo programma, che non includeva “”, il leggendario registaLee si è rivolto a Instagram per dare la notizia in prima persona. “Bon Jour. Buongiorno. Cosa c’è di? IldiLEE JOINT-con mio fratello DENZEL WASHINGTON èinvitato al FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI2025 (nella categoria Fuori Concorso)“, ha scritto Lee sotto la foto di una toppa con la scritta ““. “” diLee, una rivisitazione del thriller poliziesco di Akira Kurosawa del 1963 “High and Low” con Denzel Washington e prodotto da Apple Originals e A24, era atteso come parte del programma di. Tuttavia, ogni anno ci sono alcuniche vengono svelati più avanti, nel periodo che precede il festival.