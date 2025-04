Vi racconto Beirut e il futuro del mosaico arabo

In un momento drammatico come l'attuale, segnato da tragedie che coinvolgono milioni di persone, in special modo in quello che chiamiamo "mondo arabo", che senso può avere scrivere un libro su una città, nel caso di specie Beirut, centrato in particolar modo su alcuni tratti della sua storia ottocentesca? Il titolo, "Beirut, il futuro del mosaico arabo", indica una traccia: basta dividere, contrapporre Stati e comunità sempre più chiuse, arroccate, occorre unire, allargare. La storia dei nazionalismi è andata male, panarabismo e panislamismo non ha più afferenza alla realtà. Le macerie di Libano, Siria e Iraq dicono che il mosaico va tirato fuori dalla polvere di case crollate, valorizzandone le diversità. Un incontro di territori, nei quali convivono diverse comunità. Un'ipotesi confederale? Forse, sta a loro deciderlo, ma comunque rispettando gli Stati bisogna avvicinare, con uno sguardo mediterraneo, quello di Beirut.

