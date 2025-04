Un colpo da 125 miliardi di euro riporta Versace in Italia Prada acquisisce la Maison mentre il Made in Italy sogna un futuro che ha inizio da qui

Amica.it - Un colpo da 1,25 miliardi di euro riporta Versace in Italia. Prada acquisisce la Maison mentre il Made in Italy sogna un futuro che ha inizio da qui

Affare fatto:ha acquistato. Undi scena da 1,25dicheuno dei marchi più iconici del glamour internazionale sotto un’egida tuttana. Inizia così un nuovo capitolo non solo per laguidata da Donatella, ma per l’interoin. Che sia questo il primo segnale di un ritorno a casa per molte etichette finite negli anni sotto il controllo di grandi gruppi internazionali?entra nel GruppoDopo mesi di speculazioni, e in un giovedì atteso da settimane per la possibile conclusione dei colloqui esclusivi,ha confermato l’acquisizione del 100% dida Capri Holdings. L’accordo, valutato 1,25di, è soggetto ad aggiustamenti alla chiusura e si concluderà entro la seconda metà del 2025.