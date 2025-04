Spazionapoli.it - “Vi svelo il mio gol preferito a Napoli”: la ricostruzione di Mertens è da brividi!

Driestorna a parlare del. L’ex calciatore azzurro ha voluto ricordare una rete incredibile messa a segno durante la sua permanenza in Campania. Dries, o meglio noto come “Ciro” per il popolo napoletano, resta uno degli idoli in Campania. Quanto fatto vedere nel corso degli anni non svanirà mai, motivo per il quale il belga è legato incredibilmente ai tifosi azzurri. Quest’ultimi, hanno vissuto momenti favolosi, i quali son stati ricordati dal giocatore stesso. Infatti, l’attuale attaccante del Galatsaray, ha svelato la sua rete preferita messa a segno con la maglia del: “Ricordo ancora le emozioni dopo il cucchiaio al Torino”Sono passati anni, ma le prodezze di Driesrestano impresse nella mente e nel cuore dei tifosi. In Campania, il calciatore belga ha raggiunto la sua consacrazione definitiva dimostrando tutte le sue qualità.