Prada acquisisce il 100% di Versace per 125 miliardi | Una nuova era per due icone della moda

Thesocialpost.it - Prada acquisisce il 100% di Versace per 1,25 miliardi: “Una nuova era per due icone della moda”

È ufficiale:ha acquisito ildiper un valore complessivo di 1,25di euro, cifra soggetta ad aggiustamenti alla chiusura finale prevista per settembre. Dopo settimane di trattative e qualche titubanza sulla dirittura d’arrivo, l’operazione ha ricevuto il via libera dai consigli di amministrazione die di Capri Holdings, la holding statunitense che aveva acquistatonel 2018 per 1,8di euro.Un matrimonio tra creatività e patrimonio culturale«Siamo lieti di accoglierenel gruppoe di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo creatività, attenzione al prodotto e un forte patrimonio culturale», ha dichiarato Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo.«La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere unapagina nella storia di, facendo leva sui valori condivisi e continuando a operare con rigore e determinazione», ha aggiunto.