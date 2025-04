Tpi.it - L’Ue sospende “per 90 giorni” i contro-dazi sui prodotti Usa dopo il dietrofront di Donald Trump

L’Unione europea ha deciso dire per 90le-misure approvate ieri in risposta aiimposti dal presidentealle importazioni negli Stati Uniti di acciaio e alluminio ,la sospensione delle nuove tariffe annunciata dalla Casa bianca. Questa mossa, ha annunciato oggi la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, mira a “dare una possibilità ai negoziati” tra Bruxelles e Washington.“Riconosciamo la decisione del presidente” dire alcunidoganali, ha scritto oggi pomeriggio l’ex ministra della Difesa tedesca in un messaggio sui social. “Vogliamo dare una possibilità ai negoziati”, ha assicurato la presidente della Commissione Ue, annunciando la sospensione deiadottati ieri dai 27. “In attesa di ultimare l’adozione dellemisure delche hanno ottenuto il forte sostegno dei nostri Stati membri, leremo per 90