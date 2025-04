Oasport.it - LIVE Berrettini-Musetti 1-4, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: ottimo avvio del toscano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Gamesi incarta sullo smash a rimbalzo spedendolo in rete.AD-40 Scambio estenuante chiuso dall’errore di rovescio del romano.40-40 Doppio fallo di metri da parte di. Parità.40-30 E’ lungo il recupero di rovescio di Matteo sul drop dell’avversario.30-30 Non passa il dritto inside in di.15-30dritto inside out di Lorenzo.0-30 Troppa fretta per il, che manda out il rovescio lungolinea in uscita dal servizio.0-15 Si ferma sul nastro la volèe di rovescio di.1-3 Game. Con un gran dritto in chop in avanzamento in contropiede il romano sblocca il tabellino.40-30 Continuano a fioccare gli errori di dritto da parte di Matteo.40-15 Non passa il dritto in uscita dal servizio del laziale.