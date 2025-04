Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2025 ore 16:25

Astral infomobilità saluto per trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con A1 Firenzedove a causa di un incidente si sta in coda diramazionenord Fianono direzione Firenze è sempre direzione Firenze segnaliamo traffico bloccato per un altro incidente tra Orvieto e Fabro spostiamoci sullaNapoli Qui sempre per un incidente abbiamo cose tra Valmontone e con la diramazioneSud in direzionementre sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra-fiumicino diramazioneSud in interna o detratti tra Cassia bis e a 24 sul tratto Urbano della A24 ancora tra Portonaccio e Tor Cervara questo raccolgo Anche a causa di un incidente all'altezza di Fiorentini Colle anche sulla-fiumicino all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur quelle traffico sulla cassa tra loggiato e la Giustiniana nei due sensi e sulla via di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia da Federico Di Lernia telefono habilita per il momento tutto il prossimo aggiornamento un servizio della