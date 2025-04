361magazine.com - Melissa Satta e Carlo Beretta, che coppia! Altro che crisi, i fan vogliono il bebè: «Troppo belli»

Leggi su 361magazine.com

Dopo Visari e De Lellis, toccherà a loro? Il pubblico social è pazzo della, affiatati e di nuovo insieme sotto i riflettoriche: trafila tutto liscio. A riaccendere i riflettori sullaci ha pensato la stessa, che lo scorso 9 aprile – in occasione della Milano Design Week – ha pubblicato su Instagram uno scatto insieme al suo. Fine dei sospetti, quindi. Dopo le voci su una presunta rottura, smentite già da Chi con foto di una vacanza sulla neve, ora arriva anche la conferma social: i due sono ancora una delle it couple più invidiate (e richieste) del momento.Fan in delirio: “Ma quanto sonoinsieme?”Nove anni di differenza, ma la sintonia è alle stelle.piacciono, tanto. Lei, volto tv ed ex modella, è già mamma.