Ilgiorno.it - Fuori Salone 2025, il segreti del buon sonno diventano un’installazione: un viaggio immersivo dentro materiali e tecnologie

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Per il, nello spazio Opificio 31 di Tortona Rocks (via Tortona 31), in mostra fino al 14 aprile l’ultima innovazione in casainfante, azienda leader nella produzione di materassi. Si tratta di un brevetto della linea X-Bio dedicato al recupero delle energie e al corretto riposo svelata nell’installazione X-ReM, un percorso interattivo che porta il pubblico a vivere e comprendere il tessuto a triplo strato di X-Bio, ossia come la tecnologia dei, pari a quelli utilizzati nello sport professionale, contribuisca a creare le condizioni per un. Lo spazio X-ReM accoglie il visitatore introducendo il tema del movimento connesso alriposo. Dopo aver percorso uno spazio in cui vengono individuati i momenti della giornata in cui consumiamo più energia, un tunnel di videowall permette al visitatore di entrare nelle trame della materia del materasso per conoscere dall’interno il suo funzionamento a contatto con il corpo umano.