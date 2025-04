Parco archeologico Feola | La nuova denominazione è una volontà comune

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 10 aprile 2025- “Con l’ordine del giorno protocollato a sostegno della proposta, fatta già dal sindaco Mario Baccini durante un convegno nelostiense la scorsa estate, si ufficializzerà quella che è lacongiunta di procedere con l’intitolazione dela “di Ostia e Portus” così risponde il consigliere comunale Robertoal capogruppo Ezio di Genesio Pagliuca. (Leggi qui)“È un percorso intrapreso da tempo che ha trovato sempre più sinergia e consapevolezze nellecomuni- continua- per riportare la parte storica e archeologica del nostro territorio come punto centrale della nostra comunità. La connessione di carattere territoriale eha portato le parti interessate,di Fiumicino e, alla realizzazione di diverse iniziative attraverso incontri e convegni per uno sviluppo delle strategie di relazione”.