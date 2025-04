Piantedosi | In due anni e mezzo arrestati 95 latitanti pericolosi e confiscati beni per 3 miliardi

arrestati 95 latitanti pericolosi, sono stati sequestrati alle mafie beni per 3 miliardi e sono stati confiscati beni per oltre 2,2 miliardi. E' stata impressa una sensibile accelerazione a una strategia per reimpiegarli in nuovi progetti per la comunità" così il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, intervenendo alla cerimonia per il 173esimo anniversario della Polizia di Stato a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Piantedosi: "In due anni e mezzo arrestati 95 latitanti pericolosi e confiscati beni per 3 miliardi" Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2025 "Fin dall'insediamento del Governo sono stati95, sono stati sequestrati alle mafieper 3e sono statiper oltre 2,2. E' stata impressa una sensibile accelerazione a una strategia per reimpiegarli in nuovi progetti per la comunità" così il Ministro dell'Interno Matteo, intervenendo alla cerimonia per il 173esimoversario della Polizia di Stato a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Piantedosi: 'In due anni e mezzo arrestati 95 latitanti pericolosi e confiscati beni per 3 miliardi'. Ipotesi Salvini al Viminale, Tajani: "Piantedosi sta lavorando benissimo". Piantedosi candidato in Campania e Salvini al Viminale: lo schema proposto dalla Lega non piace a nessuno. Inaugurata caserma carabinieri in immobile confiscato alla 'ndrangheta a Limbadi, Piantedosi: 'Lotta a criminalità organizzata è priorità per il Governo'. Il ministro Piantedosi a Limbadi: "La nuova caserma dei Carabinieri simbolo di riscatto". Limbadi, Piantedosi: «Grande impegno del Governo nella lotta alla mafia, 95 latitanti presi e 3 miliardi sequestrati». Ne parlano su altre fonti

Piantedosi, bene confiscato che torna a vita simbolo di riscatto - "Ogni bene confiscato che torna a vivere è un simbolo di riscatto, un esempio concreto di come la legalità abbia avuto l'ultima parola sul crimine organizzato". (ANSA) ... (msn.com)

Piantedosi candidato in Campania e Salvini al Viminale: lo schema proposto dalla Lega non piace a nessuno - La proposta lanciata dalla Lega, cioè un rimpasto di governo che potrebbe riportare Matteo Salvini al ministero dell'Interno al posto di Matteo Piantedosi ... (fanpage.it)

Piantedosi sostiene Zaia: «Elezioni regionali in primavera». I dem insorgono: Non è democrazia - Sulla questione si intrecciano due norme. La legge statale del 2004 stabilisce che “gli organi elettivi delle Regioni durano in carica per cinque anni ... Ha detto Piantedosi: «Il sistema ... (ilgazzettino.it)