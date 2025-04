Lavori alla condotta sospensione idrica notturna per tre comuni sanniti

comunicatoci dalla Regione Campania, in data 10.04.2025 ore 15.00 con nota prot. 186398, verificatosi sulla condotta idrica DN 500 in acciaio lungo la tratta Curti – Benevento, con perdite localizzate nelle località Auduni e Ponte, si rende necessario procedere con un intervento urgente e indifferibile di riparazione.sospensione idrica notturna per i comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso (solo zona di Torrepalazzo) per Lavori urgenti e indifferibili sulla condotta idrica DN 500 in acciaio – Tratta Curti – Benevento.Al fine di consentire l’esecuzione delle attività manutentive e di limitare per quanto possibile i disagi alla popolazione, sarà sospesa l’erogazione idrica a servizio dei comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso (solo zona Torrepalazzo) a partire dalle ore 22:00 di oggi giovedì 10 aprile 2025 fino alle ore 05:00 di venerdì 11 aprile 2025, e comunque fino a ultimazione degli interventi. Anteprima24.it - Lavori alla condotta, sospensione idrica notturna per tre comuni sanniti Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiA causa di un guasto improvviso,catoci dRegione Campania, in data 10.04.2025 ore 15.00 con nota prot. 186398, verificatosi sullaDN 500 in acciaio lungo la tratta Curti – Benevento, con perdite localizzate nelle località Auduni e Ponte, si rende necessario procedere con un intervento urgente e indifferibile di riparazione.per idi Benevento, Ponte e Torrecuso (solo zona di Torrepalazzo) perurgenti e indifferibili sullaDN 500 in acciaio – Tratta Curti – Benevento.Al fine di consentire l’esecuzione delle attività manutentive e di limitare per quanto possibile i disagipopolazione, sarà sospesa l’erogazionea servizio deidi Benevento, Ponte e Torrecuso (solo zona Torrepalazzo) a partire dalle ore 22:00 di oggi giovedì 10 aprile 2025 fino alle ore 05:00 di venerdì 11 aprile 2025, e comunque fino a ultimazione degli interventi.

