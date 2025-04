Tour of Alps 2025 | il percorso e le tappe

Tour of Alps 2025, l’ex giro del Trentino che attraverserà i paesaggi montuosi di questa regione e del Tirolo per quattro giorni, lungo un percorso di 739 km, che impegnerà i migliori ciclisti del panorama internazionale. Scopriamo nello specifico le cinque tappe di questa 48esima edizione.Tour OF Alps 2025: LE tappeLa prima frazione parte dal comune di San Lorenzo Dorsino e include un’attesa costante verso Andalo, seguita da due Gpm di Campo Carlo Magno e Passo del Durone. La parte finale è particolarmente impegnativa, con 9 km di salita verso San Lorenzo Dorsino, caratterizzati da pendenze del 7-8% negli ultimi 2 km, che probabilmente decideranno la vittoria.La seconda tappa, la più lunga con 178 km e 3.750 m di dislivello, parte da Mezzolombardo e prosegue verso Sterzig/Vipiteno, in Alto Adige. Sport.periodicodaily.com - Tour of Alps 2025: il percorso e le tappe Leggi su Sport.periodicodaily.com Dal 21 al 25 aprile si correrà ilof, l’ex giro del Trentino che attraverserà i paesaggi montuosi di questa regione e del Tirolo per quattro giorni, lungo undi 739 km, che impegnerà i migliori ciclisti del panorama internazionale. Scopriamo nello specifico le cinquedi questa 48esima edizione.OF: LELa prima frazione parte dal comune di San Lorenzo Dorsino e include un’attesa costante verso Andalo, seguita da due Gpm di Campo Carlo Magno e Passo del Durone. La parte finale è particolarmente impegnativa, con 9 km di salita verso San Lorenzo Dorsino, caratterizzati da pendenze del 7-8% negli ultimi 2 km, che probabilmente decideranno la vittoria.La seconda tappa, la più lunga con 178 km e 3.750 m di dislivello, parte da Mezzolombardo e prosegue verso Sterzig/Vipiteno, in Alto Adige.

