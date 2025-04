Lettera43.it - Nasce Urban MIS, spin-off dell’Università di Salerno in collaborazione con Evolution Group

Dallatra l’Università died, tech company attiva nel settore web e pubblicitario,MIS,-off dell’ateneo che ha l’obiettivo di offrire strumenti per misurare e valorizzare l’identità di città e destinazioni turistiche. Tramite l’intelligenza artificiale e l’analisi avanzata dei dati, la piattaforma supporterà enti pubblici e operatori turistici per prendere decisioni strategiche basate su dati oggettivi. In dettaglio, analizzerà big data, social media e fonti tradizionali per capire come un territorio viene visto dalle persone, trasformando il tutto in informazioni utili e facili da consultare. Sarà così possibile studiare come renderlo più attraente e competitivo, ottimizzando gli investimenti in promozione e strategie di branding. Oltre che su city brand awareness e turismo, il modello è applicabile anche ad altri settori come il branding commerciale e la comunicazione aziendale.