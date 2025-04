Torna Allegri in Serie A conferma definitiva | lo voleva da anni

Tornare in panchina dopo un anno da disoccupato. Ha detto di nuovo no all’ArabiaCerto amori non finiscono, fanno dei giri immensi. Vi risparmiamo il continuo della famosa canzone di Venditti e ci buttiamo sui fatti. Il fatto in assoluto: il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. E in Serie A, costretto a lasciare sul finire della scorsa stagione dopo la sbroccata in mondovisione contro Giuntoli, al termine della vittoria in finale di Coppa Italia.Il livornese era furibondo con l’allora e l’attuale Football director bianconero, che da mesi aveva deciso di cacciarlo a vantaggio di Thiago Motta. La storia gli si è poi ritorta contro con gli interessi. Un accordo tra le parti, come abbastanza prevedibile, ha evitato lo scontro in tribunale tra Allegri e la Juventus. Leggi su Sportface.it Le ultime sul futuro del tecnico livornese, desideroso dire in panchina dopo un anno da disoccupato. Ha detto di nuovo no all’ArabiaCerto amori non finiscono, fanno dei giri immensi. Vi risparmiamo il continuo della famosa canzone di Venditti e ci buttiamo sui fatti. Il fatto in assoluto: il ritorno di Massimilianoin panchina. E inA, costretto a lasciare sul finire della scorsa stagione dopo la sbroccata in mondovisione contro Giuntoli, al termine della vittoria in finale di Coppa Italia.Il livornese era furibondo con l’allora e l’attuale Football director bianconero, che da mesi aveva deciso di cacciarlo a vantaggio di Thiago Motta. La storia gli si è poi ritorta contro con gli interessi. Un accordo tra le parti, come abbastanza prevedibile, ha evitato lo scontro in tribunale trae la Juventus.

