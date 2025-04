Ilfattoquotidiano.it - “Francesca Michelon è la figlia legittima di Stefano D’Orazio”: lo stabilisce il Tribunale di Roma

I giudici Ienzi, Albano e Caprara della prima sezione civile deldi, hanno stabilito che “è ladi” con una sentenza di primo grado immediatamente esecutiva che cambia anche l’assetto ereditario dell’ex batterista dei Pooh. Il processo, terminato ieri, mercoledì 9 aprile, arriva dopo un contenzioso giudiziario molto lungo e che ha coinvolto diversi tribunali italiani, visto che la ragazza, oggi quarantenne, era residente a Venezia mentre il musicista aveva la residenza a Pantelleria., scomparso nel 2020 a seguito delle conseguenze del Covid, quando era in vita non aveva mai riconosciuto la, “nata da una relazione con la madre, Oriana Bolletta a sua volta sposata con Diego”, come riporta Il Corriere della Sera, aggiungendo che ora“potrà assumere anche il cognome del padre biologico”.