Dilei.it - Chi è Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante

Attrice e modella,è anche una influencer su Instagram e ladi. Appassionata di danza e di recitazione,è riuscita a costruirsi una solida carriera, seguendo le sue passioni con dedizione e tanta grinta.La carriera diClasse 2001,Vasari è nata a Roma il 18 settembre. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata quando era molto giovane. A soli 14 anni infatti ha iniziato a collaborare con alcuni brand.In seguito ha scoperto l’amore per la recitazione e ha scelto di studiare movimento scenico, dizione e recitazione presso la Scuola di Sergio Martinelli Mondo Artistico a Roma. Nel 2018 ha debuttato in televisione recitando nella serie Don Matteo.“La passione per la recitazione è nata quando ho mosso i primi passi nel mondo della moda, all’età di 15 anni – ha svelato a Gilt Magazine -.