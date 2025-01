Alessandro De Franciscis il medico di Lourdes e i 4 miracoli in 15 anni | Ma le guarigioni non sono mai contro la Natura

Leggi su Open.online

Il pediatradeè il primo italiano a presiedere il Bureau des constatations médicales di. L’ufficio è stato istituito nel 1883 per indagare sui presuntiche avvengono nel santuario mariano che si trova ai piedi dei monti Pirenei. De Francis vive e lavora ada 15. Il suo ambulatorio si trova a 400 metri dalla Grotta di Massabielle. Ovvero dal luogo in cui la quattordicenne Bernadette Soubirous raccontò di aver visto apparire la Vergine per 18 volte dall’11 febbraio al 16 luglio 1858. Ha emesso i voti di castità, povertà e obbedienza.La lite con NetflixE ha litigato con Zack Efron. Rifiutandosi di girare un’entrata in scena per un documentario proprio su. «Manca il prologo, però. Efron mi aveva messo a soqquadro l’ufficio e fatto firmare decine di liberatorie, persino per le foto appese alle pareti, compresa quella di Bernadette, prima santa di cui esista un’immagine vera.