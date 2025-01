Quifinanza.it - Virus hMPV, influenza e infezioni respiratorie in crescita: perché la stagione è a rischio

Leggi su Quifinanza.it

Attenzione, ma non allarme. Ciò che conta è soprattutto monitorare la situazione, in un inverno che, come ogni anno, propone la recrudescenza dei casi didi origine virale (e non solo).Quello che si sa ad oggi è che il metapneumo, per parlare del ceppo di cui si parla moltissimo in relazione ad un aumento dei casi in Cina, non è nuovo. Anzi. E’ stato identificato agli inizi di questo secolo. E ci sono già stati isolamenti anche da noi. Nel frattempo, avanza l’che si sta portando verso il picco, complice la riapertura delle scuole. E non sono certo spariti altri, come quello che causa Covid, con le sue varianti, o ilRespiratorio Sinciziale o RSV. Per non parlare di famiglie di cui si parla poco, come i Rino, responsabili del comune raffreddore.