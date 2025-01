Quotidiano.net - “Vip al tappeto“ e Gialappa’s al vetriolo. Alessia Marcuzzi gioca sul red carpet

Un game show connei panni di conduttrice e capo delle guardie del corpo che dovranno scortare verso una limousine le cinque star Elettra Lamborghini, Valeria Marini, Melissa Satta, Giulia De Lellis e Cristiano Malgioglio attraverso unrosso da dove non dovranno mai uscire: è Red- Vip al, al via su Prime Video da ieri. Impresa ardua, visti gli ostacoli improvvisi e surreali che le star incontreranno grazie alle incursioni dei “disturbatori“ Francesco Arienzo, Awed, Herbert Ballerina, Ginevra Fenyes, Michela Giraud, Brenda Lodigiani, Pierluca Mariti, Antonio Ornano e Gabriele Vagnato. Ad affiancarenella conduzione l’inesorabile commento dellaBand (Marco Santin e Giorgio Gherarducci). L’obiettivo delle star in gioco? Raggiungere la meta finale sotto i riflettori, scortati da tre squadre di bodyguard, resistendo alle interferenze dei disturbatori: il concorrente che metterà piede fuori dalrosso anche solo per un attimo perderà una delle sue guardie del corpo.