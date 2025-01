Ilgiorno.it - Verso le Olimpiadi invernali. I Giochi portano in Valle anche soldi per la sanità

SONDRIOInvestimenti milionari in tecnologia diagnostica, main campo di edilizia sanitaria, oltre a nuovi criteri organizzativi per sopperire alla mancanza di medici mediante il "metodo" Niguarda, ovvero la "clausola" nei bandi per le assunzioni di nuovi camici bianchi che prevede che questi lavorino al 50% a Milano e al 50% nelle strutture della provincia scoperte di specialisti. In questo modo, per esempio, il pronto soccorso di Livigno può già contare su sette ortopedici e altri specialisti saliranno in Altaper gestire l’Emergenza-Urgenza e garantire così continuità dei livelli di assistenza ora carenti. Tra le legacy - o eredità, che dir si voglia - deiolimpici2026 a cui manca davvero sempre meno ci sarannoservizi sanitari migliori per la provincia di Sondrio.