Uomini e campioni | vi presentiamo Bruno Conti Er sindaco de Roma

“erde”, come lo ricordano i tanti tifosi giallorossi degli anni ’80, gli anni storici dello scudetto capitolino tra i nomi dei grandi giocatori della storiana Falcao, Di Bartolomei e Pruzzo. Dal baseball al calcio, da Anzio a, perché è proprio qui che il piccoloiniziò la sua carriera calcistica innamorandosi dei colori giallorossi e della sua maglia storica numero 7 che indossò per ben sedici campionati.Con la casacca giallorossa mise a segno 35 gol e conquistò lo scudetto nella stagione 1982-1983, e cinque Coppe Italia (1979-1980, 1980-1981, 1983-1984, 1985-1986, 1990-1991) oltre ad essere stato uno dei grandi protagonisti del mondiale vinto dagli azzurri in Spagna, dove andò tra l’altro in gol nella sfida con il Perù (1-1). A detta di Pelè fu il miglior giocatore del torneo e fu soprannominato “MaraZico” (un mix tra Maradona e Zico).