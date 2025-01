Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Yannick Stopyra, il gol che eliminò l’Italia dai Mondiali e quella volta che fu Maradona ad andare a salutarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un bel destro da dentro l’area, il pallone che si infila alle spalle di Giovanni Galli,che esce daidel 1986. Dicie pensi a quel gol, abella Francia di Henri Michel, che si fermò in semifinale. Figlio d’arte, nato il 9 gennaio di 64 anni fa: il papà Julien, di origini polacche, era stato anche lui attaccante, guadagnandosi la maglia della nazionale per una sola. Già, una sola, che perdiventa l’asticella da superare: “Devo farne almeno due”, si impone fin quando da ragazzino comincia a giocare nel Redon (dove oggi lo stadio si chiama appunto), per poi entrare a far parte delle giovanili del Sochaux. Eh già, dove altro? Lì ha giocato il papà, lì ha conosciuto la sua mamma, lì ha giocato suo zio, anche lui calciatore professionista, Yvon Goujon.