Sinner | Non devo rispondere a Kyrgios Caso doping? Ci penso sempre

Leggi su Ilfaroonline.it

Jannikrisponde a Nick, più o meno. Intervenuto durante il media day a Melbourne, a due giorni dall’inizio dell’Australian Open, al via domenica 12 gennaio, al tennista azzurro è stato chiesto cosa pensasse delle accuse dell’australiano, che da tempo ha intrapreso la sua personale crociata contro il numero uno del mondo, dopo ilche lo ha riguardato: “Nondi dovero a quello che dicono altri, so di non aver fatto nulla di male”.Una battuta anche sulle parole di Novak Djokovic, che ha dichiarato che se pensa agli viene in mentre lo sci: “Mah, non so, forse ha detto così perché ha sciato anche lui in passato”. Inevitabile una domanda sulClostebol, che sancirà la parola fine con la sentenza del Tas, attesa non prima di febbraio, dopo il ricorso della Wada: “In questo momento non ci sono novità, non so niente in più rispetto a voi.