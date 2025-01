Ilgiorno.it - Semaforo rosso sul ponte. Malcontento a San Pietro

Leggi su Ilgiorno.it

Ildi Saninaugurato di recente dopo i cantieri per il rinnovo non è sicuro e così la Provincia di Sondrio ne dispone la chiusura. Non c’è pace per il collegamento posto nel Comune di Samolaco, utilizzato principalmente dagli abitanti della frazione di Sane chiuso spesso negli ultimi anni per lavori di manutenzione e messa in sicurezza, che, ieri mattina, è stato chiuso per poter effettuare i rilievi del caso e assicurarsi sulla sua sicurezza dopo che la ditta incaricata di effettuare dei lavori aveva riscontrato alcune anomalie. Sul posto in mattinata anche il sindaco di Samolaco Livio Scaramella che ci ha spiegato la situazione, ribadendo la necessità di trovare una soluzione definitiva alle problematiche relative al, essenziale, principalmente, per il transito di chi deve raggiungere dalla Trivulzia la frazione di San