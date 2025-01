Quotidiano.net - Sabotaggi della Banda di Robin Hood in tutta Italia, affitti brevi nel mirino. “Santanchè vogliamo risposte”

Roma, 10 gennaio 2025 - Ladiha lasciato la foresta di Sherwood per colpire in. Il gruppo di attivisti che si cela dietro il nome del ladro che rubava ai ricchi per donare ai poveri, si è scagliata la scorsa notte contro i B&B: "Stop", si legge su uno striscione apparso nel centro di Roma.o fai-da-te La rivendicazione è stata suggellata da, con colla e sticker, in numerosi smart locker per i check in automatici dei B&B presenti in quasi tutti i municipicapitale. Lasciando anche il cappello dicon le istruzioni per ilo fai-da-te. Diverse città hanno risposto Una chiamata alle armi raccolta, a sentire i promotori, a Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo, "hanno risposto alla chiamata, e sabotato il sintomo di un modello turistico che alimenta le disuguaglianze, nega diritti e favorisce la speculazione", scrive lain un documento.