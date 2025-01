Oasport.it - Ranking ATP: i punti da difendere di Sinner, Alcaraz, Zverev e Djokovic agli Australian Open 2025

Scatteranno domenica 12 gennaio e si concluderanno domenica 26 glidi tennis: nel primo torneo stagionale del Grand Slam Jannikdovràil titolo conquistato nel 2024, quando invece si fermarono in semifinale Alexandere Novak, mentre uscì ai quarti Carlos.Jannikè già certo di restare numero 1 delATP al termine del torneo: con 2000in palio, l’azzurro ripartirà a Melbourne con circa 3000 di margine (per la precisione 2995) sul tedesco Alexander, e 3220 sullo spagnolo Carlos.Il tennista italiano, infatti, essendo detentore del titolo, scarterà i 2000conquistati lo scorso anno e ripartirà da quota 9830 in classifica, mentre il teutonico, uscito in semifinale a Melbourne nel 2024, ne perderà 800 e si ritroverà a quota 6835.