Iltempo.it - “Processo di pacificazione”. Tajani in missione a Damasco: incontro con Al-Jolani

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, è indove questa mattina ha incontrato il capo della nuova amministrazione siriana, Ahmed Al Shara e il ministro degli Affari esteri, Hassan Al Shibani. Nel corso della giornata, il ministro vedrà degli esponenti delle comunità cristiane in Siria, della società civile e delle ong ed operatori umanitari, oltre ad una rappresentanza dei connazionali presenti nel Paese. Gli incontri, evidenzia una nota della Farnesina, hanno consentito al Ministrodi confermare l'impegno dell'Italia nel sostenere ildi transizione dopo gli anni della guerra civile e la fine del brutale regime di Assad. «Alle nuove autorità ed al popolo siriano ho indicato come il Governo italiano voglia contribuire ad accompagnare ildie ricostruzione del Paese, nel quadro dei più ampi sforzi per una stabilizzazione della regione», ha dettodopo l'