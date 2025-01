Lanazione.it - "Open Day" speciale nella scuola Chelli. Proposte formative con un po’ di "mistero"

L’Day delladi Grosseto, che si terrà domani alle 16.30, presenterà un evento: "Merenda con Delitto", con la collaborazione del Gruppo teatrale Delitti con Diletto. L’Day, oltre a presentare l’offerta scolastica, includerà una rappresentazione teatrale interattiva intitolata "Delitto alla" in cui gli studenti stessi saranno gli attori. I partecipanti, adulti e ragazzi, saranno coinvoltirisoluzione di un misterioso crimine ambientato all’interno dellaoffrendo al pubblico un pomeriggio di, risate e coinvolgimento poiché gli spettatori, sia adulti che ragazzi, saranno chiamati a risolvere il caso prima che i protagonisti svelino la verità. L’evento sarà l’occasione per implementare i progetti educativi delladi via Ferrucci che da sempre promuove la partecipazione attiva degli studenti in attività artistiche e culturali, mediante la collaborazione con il Gruppo teatrale Delitti con Diletto.