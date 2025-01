Numero unico europeo 116117 | quasi 58mila telefonate gestite in Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

inchiamate a cui ha risposto la centrale del, il nuovoattivo dal 18 novembre 2024 in tutta lada utilizzare per chiamare la guardia medica o per bisogni sanitari non di emergenza.Dal 21 dicembre al 6 gennaio la centrale ha infatti gestito 57.797 chiamate. “Numeri importanti, per un servizio nuovo nato per soddisfare in modo diffuso sul territorio, ovunque si abiti, le aspettative e le necessità dei cittadini” commenta il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il picco, con oltre ottomila, si è registrato sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio. A tutti è stata data risposta e supporto, sopperendo anche alle difficoltà di copertura dei turni di guardia medica in alcuni territori nei giorni più caldi, con attese medie di due minuti e 58 secondi.