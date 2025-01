Game-experience.it - Nintendo Switch 2, Genki e Nintendo commentano i “leak” del CES 2025

Le voci su2 sono letteralmente esplose durante il CES, visto che alla celeberrima fiera il produttore di accessoriha presentato mockup ed accessori della nuova ed attesissima console della Grande N. Visto che questa novità ha fatto rapidamente il giro del web, siachehanno deciso di fornire un commento ufficiale!Ebbene sì, un rappresentante diha affermato che “Le immagini ed i video visti non sono ufficiali”, senza però confermare o smentire la veridicità dei materiali. Invece passando a, inizialmente al centro dell’attenzione per la sua replica dettagliata di2, ha chiarito che i suoi mockup derivano da informazioni disponibili online e non da un accesso diretto alla console.Addentrandoci nello specifico della questione, intervistati da Game Spark, i rappresentanti della compagnia hanno aggiunto che non possono garantire la compatibilità dei loro accessori con il nuovo hardware di, contrariamente a quanto lasciato intendere in precedenza.