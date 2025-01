Agi.it - Nel weekend irruzione artica con pioggia e neve a bassa quota

Leggi su Agi.it

AGI - Un promontorio anticiclonico si estende dal basso Atlantico al Mediterraneo occidentale, mentre una depressione con aria fredda si sposta sul Mar Baltico, interessando l'Europa centro-orientale. Nella giornata di oggi, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il tempo sarà stabile e mite in Italia, con cieli nuvolosi in alcune aree e temperature sopra la media al Centro-Sud. Nel, un impulso di aria fredda porterà un peggioramento invernale con piogge e temporali al Centro-Sud,sull'Appennino centro-meridionale e un calo termico significativo. Gli ultimi aggiornamenti del Cmi, ipotizzano per l'inizio della prossima settimana l'arrivo disul versante adriatico, mentre intorno a metà mese si prevede il rinforzo di un'ampia area di alta pressione tra Atlantico ed Europa centro-occidentale, con l'Italia ai margini e possibile afflusso di correnti fredde orientali.