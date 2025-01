Ilrestodelcarlino.it - Medolla sostiene i bambini in Sierra Leone

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, grazie al surplus dei proventi prodotti dall’impiego del suo impianto fotovoltaico che alimenta la scuola dell’infanzia "Rock No War", donata dall’omonima associazione al Comune della Bassa dopo il terremoto e inaugurata nel marzo 2013, sta realizzando due aule informatiche in. Sosterrà in questo modo l’alfabetizzazione di circa 450che abitano, in un caso, in una zona interna del paese situata a nord di Freetown, nel villaggio di Kakendema, e nell’altro caso nel villaggio costiero di Grafton. "Proprio perché la solidarietà non ha confini, è vicinanza, supporto, condivisione e valore fondamentale legato alla crescita, il ’Progetto di Alfabetizzazione digitale deie ragazzi in’ – dice il presidente di Rock No War e cittadino onorario diGiorgio Amadessi – rappresenta un naturale proseguimento del cammino iniziato dodici anni fa con la costruzione del Polo Scolastico 0-6 di