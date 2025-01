Louis Vuitton e Takashi Murakami di nuovo insieme per un 2025 in technicolor

Leggi su .com

Life&People.it L’iconico duo torna dopo 20 anni per farci riscoprire una collezione unica, in cui passato e presente si fondono in quell’inconfondibile tocco di colore delle creazioniche celebrano tutto il fascino della cultura pop degli anni 2000. “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano,” così scriveva Antonello Venditti. E, in effetti, bisogna tornare indietro con la mente e la memoria fino al 2003, quando l’allora direttore creativo della Maison francese Marc Jacobs incontrò per la prima volta l’artista giapponese.Da questo importante sodalizio nacque una collaborazione destinata ad entrare nella storia della moda e dell’arte: stiamo parlando del motivo Monogram Multicolor, in cui fiori disi posano sorridenti sulle intramontabili creazioni della Maison, dalle borse ai capi più iconici.