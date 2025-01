Ilfattoquotidiano.it - Lasciato all’improvviso, denuncia l’ex: “Mi deve dei soldi. Quelli non erano regali!”. Il racconto dell’influencer Yael Villarreal diventato virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La fine di una storia può essere molto turbolenta. Le cause sono molteplici e non si limitano unicamente al motivo che porta alla separazione, ma spesso è il modo a fare la differenza. Ne sa qualcosa, content creator seguito – tra Instagram e– da circa 540.000 follower. Lo scorso 9 dicembre, sulla piattaforma cinese, ha pubblicato un video che attualmente conta 5.1 milioni di visualizzazioni.Più di 635.000 mi piace e moltissimi commenti, quasi tutti in suo favore. Al centro della discussione c’è una questione economica. Stando a quanto raccontato dal content creator messicano, il suo ex fidanzato gli avrebbe dovuto restituire un’importante cifra ma non lo ha fatto. Anzi, una volta compreso che la situazione si stava facendo seria (lo hato) ha preso una decisione drastica: andare via.