Ilfoglio.it - L'arresto lampo di María Corina Machado, nel giorno del "doppio" insediamento in Venezuela

Leggi su Ilfoglio.it

La leader della opposizionenaè stata arrestata e poi rilasciata dopo circa un’ora, durante la giornata di massicce proteste che ha preceduto la data in cui deve giurare per il suo nuovo mandato Nicolás Maduro, e ha annunciato che giurerà anche Edmundo González Urrutia. Ma il regime assicura che sarebbe stata una “false flag” e una provocazione. Erano 133 giorni chesi trovava in clandestinità, dopo aver partecipato il 28 agosto a un’altra grande manifestazione. L’opposizione ha confermato che, al termine di un concentramento a Chacao, quartiere di Caracas, “è stata intercettata con violenza” e, circa un'ora dopo, è stata rilasciata. “Il personale del regime ha sparato alle motociclette che la trasportavano”, ha denunciato il partito dellaVentein un primo post, aggiungendo poco dopo che la leader dell'opposizione era stata “intercettata e abbattuta” e che, nell’evento, “si è sparato con armi da fuoco”.