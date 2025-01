Ilfattoquotidiano.it - La Cei: “Ok agli omosessuali nei seminari ma devono essere disposti a restare celibi e casti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Perammessi ino bisogna esser. Vale anche per gli, che dunque potranno intraprendere il percorso per diventare preti se non “praticano” la loro sessualità. E’ quanto previsto nelle nuove linee guida della Cei per l’ammissione. “Nel processo formativo, quando si fa riferimento a tendenze” è “opportuno non ridurre il discernimento solo a tale aspetto”. Ma il futuro prete deve dimostrare “di scegliere liberamente e vivere responsabilmente latà nel celibato”. Si ribadisce invece che “la Chiesa, pur rispettando profondamente le persone in questione, non può ammettere alo eordini sacri coloro che praticano l’tà”. Chissà cosa ne pensa Papa Francesco, che più di una volta utilizzando termini discutibili ha detto che neic’è troppa “frociaggine“.