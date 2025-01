Lanazione.it - Il Tiro a segno Pescia in evidenza nella gara disputata per la Befana

Grosso successo di presenze e gradimento per ’Il Colpo della’,open dialtamente competitiva con carabine e pistole ad aria compressa, che ha richiamato quasi tutti i tesserati delnazionale. Una competizione, dal notevole valore tecnico e sociale, organizzata dalla suddetta società, che ha deciso di raddoppiare la dote del sesto colpo (il cosiddetto colpo della). Innovativo anche il numero di colpi da tirare: trenta per tutte le categorie invece di sessanta: così facendo è stata resa fluida la movimentazione dei numerosi partecipanti sulle linee dicategoria giovanissimi carabina in appoggio ha vinto il valente Lapo Ercolini con punti 278.6, seguito da Jacopo Silvestri 277 e Gioele Silvestri 268.2. Ai piedi del podio Ettore Rosellini con 255.